Expomaritt Exposhipping İstanbul 2-5 Mayıs 2023'te Kapılarını Açacak

40'tan fazla ülkeden 200'ün üzerinde katılımcısıyla Exposhipping Expomaritt İstanbul, Uluslararası Denizcilik Fuar & Konferansı, denizcilik sektörü profesyonellerini 2-5 Mayıs 2023'te ağırlayacak.

2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Expomaritt Exposhipping İstanbul fuarında Mega yat, petrol ve yakıt sistemleri, liman işletmeciliği, gemi tasarımı, gemi elektrik-elektronik sistemleri, gemi teknolojisi, gemi bakım/onarımı, gemi işletmeciliği, gemi malzemesi, gemi geri dönüşümü, gemi kaydı, gemi inşa, tersaneler gibi sektörlerden uluslararası profesyoneller, gemi inşa tedariği, taşımacılık en son gelişmeleri görme, dünya çapında yeni iş ortaklıkları kurma ve konferanslara katılma şansına sahip olacaklar.

3.000 m2 ek alanı ile toplam 14.000 m2 fuar alanına sahip VIAPORT Marina, İstanbul gemi inşa sektörünün merkezi Tuzla'da yer almaktadır. Fuar alanına gelecek olan ziyaretçiler ve katılımcılar için toplu taşıma ve park yerleri olacak.

Expomaritt Exposhipping İstanbul, 2 Mayıs Salı ile 5 Mayıs 2023 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek.

Fuar Adı: Uluslararası Denizcilik Fuar & Konferansı - Expomaritt Exposhipping İstanbul

Tarih: 2-5 Mayıs 2023

Fuar Alanı: Viaport Marina Tuzla

Organizatör: Informa Markets

İnternet sitesi: https://www.expomaritt.com/en/home.html