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Falay Ailesinin Acı Günü

Falay Ailesinin Acı Günü

Armona Denizcilik Genel Müdürü Semih Falay Vefat etti.

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Armona Denizcilik Genel Müdürü, Odemed kurucu üyesi olan Semih Falay Vefat etti. Merhum Semih Falay'ın cenazesi, yarın 14.00'da Yeni Kozlu Mezarlıgı'nda kılınacak cenaze namazının ardından kalınacak , Habibler Yayla Mezarlıgı'na defnedilecektir.

.Virahaber ailesi olarak merhum Semih Falay'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Vira Haber

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