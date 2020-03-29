Falay Ailesinin Acı Günü
Armona Denizcilik Genel Müdürü Semih Falay Vefat etti.
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Armona Denizcilik Genel Müdürü, Odemed kurucu üyesi olan Semih Falay Vefat etti. Merhum Semih Falay'ın cenazesi, yarın 14.00'da Yeni Kozlu Mezarlıgı'nda kılınacak cenaze namazının ardından kalınacak , Habibler Yayla Mezarlıgı'na defnedilecektir.
.Virahaber ailesi olarak merhum Semih Falay'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : Cenaze, Denizcilik
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