Fatih Gemisi Akdeniz'de sondajına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak." dedi.

Bakan Dönmez ''Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık. Bunun yüzde 50'si, Türkiye Petrolleri'nden, yüzde 50'si ise yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan geldi.'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklamalar;

''OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ''

''Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz, KKTC'nin adil ve eli pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullanan Dönmez, '' Biz hep şunu dedik. Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık.'' dedi.

FATİH GEMİSİ SONDAJA BAŞLAYACAK

''Fatih, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık. Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık. Bunun yüzde 50'si, Türkiye Petrolleri'nden, yüzde 50'si ise yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan geldi.''

Vira Haber