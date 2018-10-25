FETÖ davasında 2 amirale ağırlaştırlmış müebbet

Donanma Komutanlığı darbe girişimi davasında eski amiral Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici müebbet hapis cezası aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin, mütalaa verilen 55 sanık hakkında karar açıklandı.

Sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın yapılacağı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, kimlik ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Savcı, 55 sanık hakkında verdiği mütalaada, 51 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraatı istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü.

Eski amiral Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin ile eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.

Vira Haber