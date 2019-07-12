Filyos Endütri Bölgesi'ni Tosyalı işletecek

Türkiye’nin yeni endüstri bölgeleri arasında yer alan Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’nde yönetici şirket Tosyalı Holding oldu. Zonguldak Çaycuma’da yapımı devam eden bölgenin altyapı, üstyapı ve idaresinden, demir çelik sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşlarından Tosyalı Holding sorumlu olacak. Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, bu kararın yatırımları hızlandıracağını söyledi. Tosyalı Holdingin Filyos Endüstri Bölgesinde Yönetici Şirket olarak belirlenmesini değerlendiği basın açıklamasında konuşan Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, “Ülkemizin en büyük 20 sanayici kuruluşundan birisi ve Filyos Endüstri Bölgemizin ana yatırımcısı olan Tosyalı Holdingin Yönetici Şirket olması zaten bekleniyordu. Tosyalı Holding başvuruda bulundu ve görev ona verildi. Tosyalı Holding demir-çelik, liman inşaatı ve enerji sektöründe 18 tesiste 3 kıtada kendisini kanıtlamıştır. Bizi ilgilendiren Filyos Vadisi Projesinin hayata geçmesi ve anılan yatırımların süratle yapılmasıdır” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN PROJEDİR”

Demir, son aşamada “sen-ben kavgası”na gerek olmadığını, kendilerini ilgilendiren kısmın, projenin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi. Demir Çelik sektöründe 18 tesisi bulunan, 3 kıtada faaliyet gösteren, ayrıca liman yapımı ve işletmeciliği ile enerji sektörlerinde yatırımları bulunan Tosyalı Holdingin Endüstri Bölgesinin ana yatırımcısı ve yönetici şirket olarak belirlenmesinin de doğal olduğunu ifade eden Demir, “Bölgenin sanayi üssü haline gelmesi, Filyos Vadisi Projesinin gerçekleşmesi ana hedefimizdir” diye konuştu.

BAŞKA BAŞVURAN OLMADI

Başkan Metin Demir, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin ekonomik gücünün yönetici şirketin üstleneceği görevleri yerine getiremeyecek durumda olması nedeni ile başvuruda bulunulmadığını vurgulayarak, bu süreçte Tosyalı Holding dışında başvuruda bulunan şirket olmadığını açıkladı.

“YANLIŞ ALGI OLUŞTU”

Endüstri Bölgesinde yatırım yapacak olan bölge sanayicilerine arsa kalmayacağı yönündeki algıların yanlış olduğuna da değinen Demir, “Bundan sonraki süreçte bölgenin imar planları hazırlanacak, bölgede yer alacak potansiyel yatırımcıların belirlenmesinin ardından parselasyon planları onaylanarak bölge yatırımcılara tahsis edilecektir. Bölgemizde yatırımcılar için arsa sıkıntısı yaşanma olasılığı kesinlikle söz konusu değildir. Bu bilgiye ek olarak mevcut 6 bin dönümlük alanın yatırım taleplerine yeterli gelmemesi durumunda 11 bin dönümlük serbest bölge arazisinden endüstri bölgesine yer aktarımı çözümü de mevcuttur” bilgisini verdi.

KARABÜK BELEDİYESİ’NDEN TEPKİ

Zonguldak’ın yanı sıra Bartın ve Karabük’ü de kapsayan Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’ne ilişkin Karabük Valiliği tarafından yapılan toplantının ardından konuşan MHP’li Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Filyos’ta baştan her şey yapılmış zaten. Tosyalı Grubu’na endüstri bölgesinin idaresi verilmiş. Onların planı ve programı dâhilinde burada endüstriyel gelişme sağlanacağı planlanıyor. Bu da bizim bölge ve sanayicimiz için o kadar verimli bir program değil. Bu projenin verimli olacağına inanmıyorum” dedi.

ÇEVREYİ KATLETTİLER

Öte yandan üç bin hektarlık alanı kapsayan proje kapsamında yapılan deniz doldurma işleminin maliyetinin 537 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi. Proje ile bölge ekolojisinin geri dönülemez yaralar alacağı uyarısında bulunan TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Liman inşaatının ve işletmesinin en önemli etkileri deniz ve kıyı ekolojisi üzerinde olacak. Filyos Vadisi Projesi kapsamında serbest bölge, endüstri bölgesi, liman, sanayi ve depolama alanları gibi yapılar inşa edilecek” dendi.

KİRLİLİĞİ DAHA DA ARTIRACAK

Projenin hayata geçmesinin ardından büyük zarar göreceği öngörülen bölgede, koruma altında olan bitki ve hayvan türleri yaşıyor. Bölge, “Amasra Önemli Kuş Alanı” ve “Amasra Kıyıları Önemli Doğa Alanı” sınırları içinde yer alıyor. Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne göre de bölgedeki tüm sulak alanların koruma altına alınması gerekiyor. Liman inşaatının, bölgedeki balık yuvalarına da zarar vereceği düşünülüyor. Çevre örgütleri projenin, Zonguldak’taki hava kirliliğini daha da artıracağını belirtiyor.

Vira Haber