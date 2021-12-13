Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki "Auvergne" adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi. Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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Etiketler : çanakkale boğazı, deniz, askeri gemi
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