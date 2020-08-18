Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri TMMOB Tarafından Gerçekleştirildi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği” Madde 24’te belirtildiği üzere, Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri düzenleme konusunda yetkilendirilmişti.

Mart 2020 tarihinde düzenlenecek seminer, pandemi nedeniyle ertelenerek Ağustos ayında T.C. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği pandemi kurallarına azami derecede özen gösterilerek gerçekleştirildi.

Toplam altı gün süren seminerin teorik bölümleri 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Holiday Inn İstanbul Tuzla Bay Otel’de tamamlandı. Uygulamalı bölümü ise 15 Ağustos 2020 tarihinde TK Tuzla Shipyard’da verildi.

Seminerin 1. ve 2. gününde; Eğitmen Sayın Engin KAYA tarafından ”Ilgili Mevzuat Ve Uygulama Genel Bilgileri”, ”Gemiyle Ilgili Tanımlar”, ”Gaz Ölçümü Ve Sertifikalandırma”, ”Gaz Çeşitleri”, ”Yanma ve Patlama” Ile Ilgili Genel Bilgiler, ”Örnek Alma”, ”Gaz Ölçüm Cihazlarının Tanıtımı”, ”Kapalı Yerlerin Sınıflandırılması”, ”Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma Izinleri Ile Tehlikeler”, ”Tankların Yıkanması ve Inertleme” konuları aktarıldı.

Seminerin 3. günü; Eğitmen Sayın Bülent USTALAR tarafından ”Denizde Güvenlik”, ”Can Kurtarma Araçlarının Bakımı” ve ”Can Kurtarma Araçlarının Kullanımı” konuları, eğitmen Sayın İlknur BATUK tarafından ise ”yangın güvenliği” konusu işlendi.

Seminerin 4. günü; Eğitmen Sayın Ersin ŞEKER tarafından ”İlk Yardım ve Temel Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları” konusu ele alındı.

Seminerin 5. günü; Eğitmen Sayın Bülent USTALAR tarafından ”Kapalı Ortamlar, Acil Durumlarla Alakalı Iş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ” Ve ” Parlayıcı veya Patlayıcı Gaz ve Kimyasallarla Iş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” konularına değinildi.

Seminerin son günü ise TK Tuzla Shipyard’da Eğitmen Sayın Engin KAYA tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen ”Kapalı Ortamlar”, ”Acil Durumlar”, ”Parlayıcı veya Patlayıcı Gaz ve Kimyasallarla Alakalı Iş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” ve ”Gaz Ölçüm Ile Ilgili Uygulama Örnekleri” ile seminer tamamlandı.

Seminer sonunda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Orçun BALBAŞ tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen ”Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri”nin ikincisi, 7-12 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.