Gemi Mühendisleri Odası 70. Yılını Görkemli Bir Gala ile Kutladı

Gemi Mühendisleri Odası (GMO), 70. kuruluş yıl dönümünü sektörün önde gelen isimleri, üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Crown Plaza İstanbul-Asia Otel’de düzenlenen etkileyici bir gala gecesiyle kutladı. 59 firmanın sponsor olduğu etkinlikte 1000’den fazla davetli ağırlandı.

Geceye, 27. Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükelçi Suat Hayri Aka, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, GİSBİR Yönetim Kurulu üyeleri ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Çakır gibi çok sayıda önemli isim katıldı.

GMO Başkanı Hüseyinoğlu: “70 Yıllık Gururlu Bir Tarih”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, odanın 70 yıllık geçmişine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Değerli Gemi Mühendisleri meslektaşlarım, Sayın Başkanlarım, Bakanlarım, Büyükelçim ve tüm değerli davetliler, odamızın 70. yıl kutlamasına hoş geldiniz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde kurulan ilk meslek odası olan Gemi Mühendisleri Odası, 1954 yılından bu yana sektörün gelişimi için özveriyle çalışmaktadır. Bugün, burada sizlerle bu köklü geçmişimizi kutlamaktan onur duyuyoruz.”

Hüseyinoğlu, Türk Loydu ve GİSBİR gibi önemli kuruluşların GMO öncülüğünde hayata geçirildiğini belirterek şu sözleri ekledi:

“Türk Loydu, odamızın 1962 yılında Karaköy’de attığı temellerle kurulmuş ve bugün uluslararası klasman yapabilen bir kuruluş haline gelmiştir. Yine GİSBİR’in kuruluşundaki sekiz imzadan beşi GMO üyelerine aittir. Bu başarılar, meslektaşlarımızın ileri görüşlü vizyonunun bir sonucudur.”

Binali Yıldırım: "Denizcilikte Dünya Çapında İlerleme Kaydettik"

Gecede söz alan 27. Başbakan Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası’nın sektör üzerindeki etkisini vurguladı:

“Gemi mühendisliği, Türk denizcilik sektörünün temel taşlarından biridir. Bugün Türkiye, gemi inşa sektöründe dünya çapında başarılar elde ettiyse, bunda gemi mühendislerinin emeği büyüktür. Hizmet gemilerinden kuru yük gemilerine, yatlara kadar birçok projede meslektaşlarımızın imzası var. Ayrıca, mühendislerimizin akademiden siyasete kadar pek çok alanda gösterdiği başarılarla gurur duyuyoruz.”

Yıldırım, denizcilik sektöründe son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak gemi inşa sanayisinde sadece üretimle değil, tasarımla da ön plana çıkıyoruz. Bu başarı, sektör paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu güçlü birliktelikten doğuyor. Bu anlamda GMO’nun sektöre sağladığı katkılar her türlü övgüyü hak ediyor.”

Ahmet Arslan: “Gemi İnşa Sanayimiz Dünya Liginde”

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise yaptığı konuşmada, Türk gemi inşa sanayisinin dünya çapındaki başarısına değindi:

“Bugün Türkiye, gemi inşa kapasitesiyle dünya liginde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Bu başarıda GMO’nun katkıları yadsınamaz. Sadece yurt içi projelerde değil, dünya genelinde prestijli projelere imza atan mühendislerimizle gurur duyuyoruz.”

Üyelere ve Sponsorlara Plaket

Gecede, GMO’da 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelere plaket verildi. Ayrıca, GMO’nun burs kampanyasına destek sağlayan sponsorlara ve 70. yıl etkinliklerine katkı sunan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.

“Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun”

Açılış konuşmasında birlik mesajı veren Hüseyinoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Odamız, köklü geçmişinden aldığı güçle, Türk denizcilik sektörüne katkı sağlamaya ve meslektaşlarımızın başarısını artırmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

Gemi Mühendisleri Odası, 70 yıllık geçmişini onurlandıran bu anlamlı gecede, denizcilik sektörüne olan katkılarının gururunu bir kez daha vurguladı.

Vira Haber