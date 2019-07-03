Giresun Limanı'ndaki depoda patlama
Giresun Limanı'nda saat 14.00 sıralarında kazan dairesinin yer aldığı depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü
A+A-
Giresun'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.Depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan limandaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir, hafif yaralandı.
Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Vira Haber
Bu haber toplam 13 defa okunmuştur
Etiketler : Giresun, liman, depo, patlama, Ahmet demir
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.