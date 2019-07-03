Giresun Limanı'ndaki depoda patlama

Giresun'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.Depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan limandaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir, hafif yaralandı.

Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Vira Haber