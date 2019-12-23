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Havila Kystruten rotasını Tersan'a çevirdi

Havila Kystruten rotasını Tersan'a çevirdi

İspanya'daki Barreras Tersanesi tarafından Norveçli firmaya inşa edilen 2 adet Havila Kystruten feribotunun mali zorluklar nedeniyle inşaatı  durduruldu firma Tersan Tersanesi ile anlaştı

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İspanya'daki Barreras Tersanesi tarafından Norveçli firmaya inşa edilen 2 adet Havila Kystruten feribotunun, tersanedeki mali zorluklar nedeniyle inşaatı  durduruldu.  Bunun üzerine feribotları inşa ettiren firma İspanya'daki Barreras tersanesi ile anlaşmasını feshedip Türkiye'deki Tersan tersanesi ile anlaştı.

Halihazırda iki Havila kıyı gemisini inşa etmekte olan Tersan Tersanesi inşaatın durdurulduğu iki diğer gemi ile birlikte 2021 yılına kadar siparişlerin dördünü de teslim etmeyi hedefliyor.

Bu arada Havila Kystruten AS geçtiğimiz günlerde  Norveç Ulaştırma Bakanlığı ile Ocak 2021'den başlayarak Bergen-Kirkenes-Bergen yolunda çalışacak  her biri 468 yolcu kapasiteli dört gemi için on yıllık bir sözleşme imzaladı. Gemiler LNG ile çalışacak.

Vira Haber

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