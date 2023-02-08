Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi.
A+A-
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Depremle ilgili son durumu paylaşan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 937'ye yükseldiğini duyurdu.
AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:
KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu
- Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat
MALATYA
- Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
- Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
- Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
- Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt
DİYARBAKIR
- Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar
- Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar
ADIYAMAN
- Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
- Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez
GAZİANTEP
- M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil
ŞANLIURFA
- Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
- Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
- Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye
OSMANİYE
- Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
- Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
- Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez
HATAY
- Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
- Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı
ADANA
- TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova
- Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova
KİLİS
- Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri
Vira Haber
Bu haber toplam 665 defa okunmuştur
Etiketler : deprem, kahramanmaraş deprem, deniz ulaşımı, AFAD
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.