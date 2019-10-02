Hem okuyup, hem çalışıyorlar

Üçüncü yılına giren ASELSAN Akademi Programında 2019/2020 Güz dönemi dersleri 23 Eylül 2019’da başladı. 381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktoraya devam ettiği Akademide Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Malzeme Mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından toplam 73 ders açıldı.

Programa dahil öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayılarını her dönem arttıran ASELSAN Akademi programı; çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkıda bulunuyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projeler ile ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı sağlayarak destek oluyor.

YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüyle, ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut kazandıran ASELSAN Akademi hayata geçirildi. Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. Nesil Üniversite modelini hayata geçirecek bir program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK Onaylı olarak uygulamaya alındı.

ASELSAN Akademi, Türkiye’de uzun süredir gündemde olan sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli, konusunda uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve bir sanayi kuruluşunda personelin kendi alanında tez çalışmalarıyla bilgi birikimini geliştirmesi özellikleriyle Türkiye’de bir ilk durumunda.

ASELSAN Akademi lisansüstü eğitim programı Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Malzeme Mühendisliği olmak üzere dört mühendislik anabilim dalı ile yürütülüyor.

ASELSAN Akademi programında milli gizlilik içeren konularda tezlerin olabilmesi nedeniyle dersler ASELSAN kampüsünde veriliyor. YÖK’ün liderliğinde sağlanan bu ortamda ASELSAN Akademi, ülkemizin kritik teknolojilerinde gelişimini sağlayarak ve rekabet gücünü artırarak milli ileri/kritik teknolojilerin kazanılması sağlıyor.

Açılan dersler arasında Radar sistemleri, yapay zekâ, bulut bilişim, elektron mikroskopu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler bulunuyor.

Vira Haber