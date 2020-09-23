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III: Klasik Tekneler Buluşması KÜDENFOR'un Ev Sahipliğinde Olacak

III: Klasik Tekneler Buluşması KÜDENFOR'un Ev Sahipliğinde Olacak

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) 27 Eylül'de İstanbul Yelken Kulübünde III: Klasik Tekneler buluşması seyir gösterisine ev sahipliği yapacak.

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Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) 27 Eylül'de İstanbul Yelken Kulübünde III: Klasik Tekneler buluşması seyir gösterisine ev sahipliği yapacak.

KÜDENFOR, 27 Eylül Preveze Zaferi ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Yelken Kulübünde Klasik Teknelerle Mavi Katan Konvoyu etkinliği gerçekleştirecek

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