III: Klasik Tekneler Buluşması KÜDENFOR'un Ev Sahipliğinde Olacak
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) 27 Eylül'de İstanbul Yelken Kulübünde III: Klasik Tekneler buluşması seyir gösterisine ev sahipliği yapacak.
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Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) 27 Eylül'de İstanbul Yelken Kulübünde III: Klasik Tekneler buluşması seyir gösterisine ev sahipliği yapacak.
KÜDENFOR, 27 Eylül Preveze Zaferi ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Yelken Kulübünde Klasik Teknelerle Mavi Katan Konvoyu etkinliği gerçekleştirecek
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Etiketler : Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Denizcilik, İstanbul, Yelken
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