İklim Krizi Zirvesi Gazetecilerin Değerlendirmeleriyle Devam Ediyor
Piri Reis Üniversitesi’nde yoğun bir katılımla başlayan İklim Krizi Zirvesi, gazetecilerin anlatımıyla “Medyanın Gözünde İklim Krizi” oturumu ile devam ediyor.
A+A-
Moderatörlüğünü İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak’ın yaptığı İklim Krizi Zirvesi’nin 1. Oturumunda “Medyanın gözünde iklim krizi” başlığı altında Gazeteci Meliha Okur, Fox Tv Haber Direktörü Ogün Yıldız ve Milliyet Gazetesi’nden Gökhan Karakaş’ın görüşlerine yer verildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : İklim Krizi Zirvesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.