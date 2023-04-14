İlk Türk Loydu Belgeli Kablo Üreticisi Unvanı Başoğlu Kablo'nun!

Kablo sektöründeki geniş ürün gamı arasında özellikle silikon, yangına dayanıklı kablo ve solar kablo ile öne çıkan Başoğlu Kablo; denizcilik sektörüne yönelik üretilen gemi kablolarındaki kalite sertifikasyonunu, ülkemizde ilk kez Türk Loydu ile belgelendiren marka olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Üretimde kesintisiz inovasyon anlayışı, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve ortaya koyduğu çözümlerle kablo sektörüne yön veren Başoğlu Kablo Türkiye’de üretim yapan kablo markaları arasında Türk Loydu belgesi alan ilk marka oldu.

UV dayanıklılığı yüksek solar kabloları, 180 dakika boyunca yüksek ısı altında kesintisiz çalışmaya devam eden yangın güvenlik kabloları ve çatı olukları, yağmur suyu drenaj boruları ile yürüyüş yollarında meydana gelebilecek donma ve buzlanmayı önleyen ısıtıcı kabloları ile inovatif ürün segmentleri ve Ar-Ge çalışmaları hız kesmeden sürdüren Başoğlu, denizcilik sektörüne yönelik ürettiği, Türk Loydu ile tescillenmiş gemi kablolarında da öne çıkıyor.

Türk Loydu Nedir? Neden Önemlidir?

Lloyd Register, denizcilik ve açık deniz endüstrisinde en yüksek kalite, performans, dizayn ve inşasını denetleyen uluslararası klas kuruluşudur.

Kalite ve verimliliği denetleyen en tepedeki kuruluş IACS’dir (Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği) ve Loyd Register da bu kuruluşa bağlıdır. Türk Loydu ise Türkiye’de gemi endüstrisindeki bu kalite ve üretim sürecini denetleyen ve sertifika ile belgelendiren kuruluştur.

Kısaca Türk Loydu, gemi endüstrisinde kullanılan malzemelerin üretimdeki kalitesini ve verimliliğini ölçümleyen otorite kuruluştur.

Bu kuruluş, uluslararası standartlarda değerlendirme yapar ve verdiği kalite uygunluk belgesinin uluslararası geçerliliği vardır. Türk Loydu, kalite değerlendirmesinde sadece ürünü değil, üretim sürecini ve bu sürece dahil olan tüm personelin yetkinliğini de denetler.

Denetlemeler neticesinde verilen sertifika sonrasında da ara denetlemeler yaparak, belge yenileme sürecinde de firmayı yeniden sıkı bir denetimden geçirir. Böylece, kalitede en üst standardı, elektrik ya da haberleşme iletiminde yüksek verimi garantiler.

Türk Loydu, uluslararası klaslama kuruluşu olmanın hakkını vererek belgelendirdiği firmaların üretimde kullandığı malzemeden üretim sürecine ve bu süreci yöneten personele kadar her ihtimal ve durumu değerlendirerek üretilen malzemenin güvenilirliğinden %100 emin olmayı hedefler.

Başoğlu Kablo da her aşamada sıkı bir denetimden geçerek aldığı Türk Loydu Belgesi ile üretime ve insana verdiği değeri tescillemiştir.

Türkiye’nin Gururu Başoğlu Kablo Kalite Belgeleri

Başoğlu Kablo; Türk Loydu ile beraber TSEISO-9001:2008, UKRSEPRO, GOST, ABS-QE Quality, TSEK, BSI, Bureau Veritas, UL, VDE, CE, TÜV, HAR gibi ürün ve yönetim kalitesini ölçen uluslararası kalite standartları belgelerine sahip, Türk Kablo Sanayi’nin önde gelen kuruluşları arasındadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan firma; aydınlatma, beyaz eşya, demir çelik ve cam sanayi, madencilik, gıda, sağlık, inşaat, makine ve elektrik, otomotiv ve raylı taşımacılık, gemi inşası alanlarında ileri teknolojiyle faaliyet gösteriyor.

Başoğlu, ikisi Bolu’da, biri Çerkezköy’de ve diğeri Polonya’da olmak üzere 4 ayrı üretim tesisinde; 11.500 m2 kapalı, 16.500 m2 açık alan ve 1000 m2 de depolama kapasitesi ile yurt içi ve dışında üstün kalite standartlarında üretim yapıyor.

İmal ettiği ürünleri Almanya, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda başta olmak üzere teknolojinin kalbinin attığı 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Başoğlu Kablo, kalitesi ve yenilikçi ürünleriyle ülkemizi uluslararası pazarlarda da başarıyla temsil ediyor.

Daha önce, yangın ve silikon kablolarda alev üretmeyen ve damlama yapmayan halojensiz kablo üretimiyle de bir ilki gerçekleştiren Başoğlu Kablo; Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak tüm dünyada ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Ayrıca Başoğlu Kablo; FE 180 sınıfı silikon yangın güvenlik kablosunu Türkiye'de üreten ilk firmadır.

Vira Haber