İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran’ın babası Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran Hakk’ın rahmetine kavuştu. Türk denizcilik sektörünün gelişmesine ve yapılanmasına yoğun emek vererek, önemli katkılarda bulunan Merhum Turgut Kıran’ın cenazesi, 5 Aralik 2020 Cumartesi günü kılınacak cenaze namazını müteakip Eyup Sultan Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedilecektir. Pandemi koşulları ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenaze namazı sadece aile katılımı ile yapılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Denizcilik camiamızın başı sağolsun...

Virahaber olarak, Merhum Turgut Kıran'a Allah'tan rahmet ailesine, dostlarına ve tüm denizcilik camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.