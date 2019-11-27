İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetimi, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 31. Genel Kurulu’na Katıldı

Genel Kurul’da Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından temsil edildi. Genel Kurul’a, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri katıldı.

IMO Genel Kurulu’nda, C kategorisinde seçimler yapılacak. Türkiye C kategorisinde adaylar arasında bulunuyor.

Ülkemizin Konsey Üyeliği adaylığının desteklenmesi amacıyla Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ev sahipliğinde, 26 Kasım Salı akşamı Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, IMO Genel Sekreteri Ki Tack Lim de katıldı.

Vira Haber