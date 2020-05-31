İMEAK DTO Bodrum, Marmaris ve Fethiye Şube Başkanları Hakkı Şen ile Vira Sohbetlerinin Konuğu Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor. Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu İMEAK DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, İMEAK DTO Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı ve İMEAK DTO Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan oldu. Deniz turizmine dair çok önemli konuların konuşulduğu programda, deniz turizminin geleceğine dair kafalardaki birçok soru işareti yanıt buldu.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

INSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.

Vira Haber