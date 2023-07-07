İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Temmuz ayı Meclis Toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'da katıldı. Haziran ayı faaliyetlerinin ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, küresel ekonomide yavaşlama eğiliminin devam ettiğini, geçtiğimiz yıl yüzde 3’ün üzerinde büyüyen küresel ekonominin bu yıl yüzde 2’ler civarında büyümesinin beklendiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Temmuz ayıyla birlikte 2023 yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Küresel ekonomide yavaşlama eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %3’ün üzerinde büyüyen küresel ekonominin bu yıl %2’ler civarında büyümesi öngörülüyor yavaşlama gelişmiş ülkelerde daha fazla hissediliyor. Parasal sıkılaşmaya bağlı olarak kredi koşullarının sıkılaşması bu yavaşlamanın en temel nedeni olarak görülüyor. Kredi koşullarındaki sıkılaşmaya bağlı olarak gerileyen tüketici talebi, enflasyonu küresel anlamda aşağı çekiyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ortalama dünyada %9,4 olan küresel enflasyon, geçtiğimiz nisan ayında %7,2 seviyelerine kadar düştü. Bu çok hızlı bir düşüşe işaret etmemekle birlikte bu eğilimin devam etmesi bu eylemin özellikle gerilen gerileyen emtia fiyatlarıyla ve yüksek faize dayalı azalan talep ile aşağıya doğru devam etmesi öngörülüyor. Bu küresel büyüme hızındaki yavaşlama küresel ticaretin büyüme hızını da haliyle geriletiyor. Geçtiğimiz yıl %6’nın üzerinde büyüyen küresel ticaret bu yıl %2’ler civarında ancak hatta belki biraz daha da altında büyümesi bekleniyor. Tahminler 2024 yılında bunun tekrar %2-3 bandına çıkabileceğini işaret ediyor.”

Seçim sonrası yenilenen ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleye ağırlık veren bir para politikası çerçevesi oluşturduğunu izlediklerini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Makro ihtiyati politikalarda da değişim sinyalleri geliyor. Döviz kurları ve faizlerde yeni dengelerin oluşmasıyla önümüzdeki aylarda reel sektörde de ihracat ağırlıklı bir dengelenmenin oluşacağını tahmin ediyoruz. Uygulamaya giren politikaların bir süre sonra enflasyonu kontrol altına almaya başlamasını, diğer taraftan da cari işlemler dengesinde tekrar açığı azaltıcı yönde bir etki göstermesini bekliyoruz. Ekonomilerin dengelenmesinin biraz zaman alacağını da düşünerek bu süreçte sabırlı olunması ve istenen hedeflere ulaşana kadar oluşturulan politika çerçevesinin kararlılıkla sürdürülmesini önemli görüyoruz.”

Tamer Kıran: “Denizcilik Ülkemizin Gündeminde Tutulmalıdır”

Yeşil Dönüşüm konusunda alınan yeni kararlarla gelişmeleri takip etmekte zorlandıkları bir dönemden geçtiklerini belirten Tamer Kıran, “Son olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), 3 Temmuz’da başlayan ve hafta boyunca devam edecek Deniz Çevresini Koruma Komitesi 80 (Marine Environment Protection Committee-MEPC 80) toplantılarında, 2050 hedefini net sıfır sektör sera gazları salınımına yükselteceği kesinleşmiş, sektör sera gazları salınımlarının 2030 yılında %20, 2040 yılında % 70 azaltılması tartışmasının ise sonuca bağlanması beklenmektedir” dedi.

Her biri Türk iş insanlarının, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin ve Türk işçilerinin ürünü olan başarı hikâyelerinin sayılarının artmasının, denizi seven ve denize gönül veren insanların sayılarının artmasıyla mümkün olacağını belirten Tamer Kıran, “Yeni nesillere denizciliği tanıtmak ve sevdirmek, genç yaşta denize ve denizciliğe gönül vermelerini sağlamak bizlerin görevi olmalıdır. Bu kapsamda sadece yılda bir gün için değil yıl boyu sürdürülecek etkinliklerle denizcilik ülkemizin gündeminde tutulmalıdır” şeklinde konuştu. Başta denizciliği Türklere büyük ülkü olarak gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ömrünü denizciliğe hizmet ederek geçirmiş ve ebediyete intikal etmiş tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anan Tamer Kıran, tüm denizcilerin ve halkımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı bir kez daha kutladı.

Durmuş Ünüvar: “Türkiye bir deniz ülkesi ve denizlerimiz de mavi vatanımızdır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'da konuşmasına Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğinin ilanı olan tescili olan Kabotaj Kanunumuzun kabul edilişinin 97. Yıldönümünü, 1 Temmuz'u kutlayarak başladı konuşmasına ve şöyle devam etti: “Sınırlarının %70’inden fazlası denizlerle çevrili ve 3 kıtanın geçiş yolunda bulunan Türkiye, bu coğrafyada tartışmasız bir deniz ülkesi ve denizleri de onun mavi vatanıdır… Mavi vatanımız Türkiye’nin egemenlik alanının karasal sınırlarıyla birlikte denizlerini de uzandığı ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde denizciliğin sadece önemli bir ulaşım modu ya da bir turizm aracı değil, aynı zamanda ekonomik bir unsur olarak da öneminin anlaşılmaya başladığını da memnuniyetle görmekteyiz. Bu bağlamda mavi ekonomi, münhasır ekonomik bölge kavramları ülkemizin stratejilerinde de yer almaktadır. Günümüzde daralan kaynaklar, doğal kaynaklar, ülkelerin gittikçe artan oranda deniz ve denizaltı kaynaklarına ulaşma çabasında beraberinde getirmektedir. Bu açıdan mavi vatanımızın bize bahşettiği her türlü kaynağın ülkemiz ekonomisine kazandırılması da bir zorunluluktur. Ülkemiz genelinde yakalanan istikrar denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tersanelerin kiralama sürelerinin 2065 yılına kadar 49 yıl daha uzatılarak yatırım yapılabilmesinin sağlanması, kira bedellerinin sıfırlanarak yerine hasılattan pay alınması, tersane alanlarının teminat olarak gösterilmesiyle sektörün ticari hareket kabiliyetinin de artırıldığını belirten Ünüvar, Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin öncelikli politikalar arasında yer almakta olduğunu belirtti.

Toplantıda, Meclise hitabının ardından Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’a, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Başaran Bayrak tarafından anı objesi takdim edildi.

Vira Haber