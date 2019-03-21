Irak’ta Dicle'de tekne battı: En az 40 ölü!

Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında, aşırı dolu bir tekne sulara gömüldü. En az 40 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Açıklamalarda bulunan Husam Khalil, teknede bulunanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve yüzmeyi bilmediklerini ifade etti. Khalil, arama kurtarma ekibinin yoğun uğraşlar verdiğini ve şimdiye kadar 12 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Irak Sivil Savunma yetkilileri yaralı sayısını da 100 olarak açıkladı.

Vira Haber