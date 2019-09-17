İran kritik bir petrol hattının yakınından geçen gemiye el koydu
İslam Devrim Muhafızları'na ait bir deniz devriyesi, Hürmüz Boğazı yakınlarında 250.000 litre yakıt taşımakta olan gemiyi durdurdu.
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Bu ay gerçekleşen ikinci Hürmüz krizi, kaçakçılıktan şüphelenilen bir teknenin gözaltına alınmasından sonra gerçekleşmişti.
Devlet televizyonunun web sitesinde yayınlanan ve kuvvet komutanı tarafından yapılan açıklamada İslam Devrim Muhafızları Birliği’nden bir deniz devriyesinin, Hürmüz Boğazı yakınında 250.000 litre yakıt taşıyan gemiye el koyduğu bildirildi. Teknenin Tunb Adası'na yaklaşık 32 km uzaklıkta Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru giderken yakalandığı belirtildi. Gemideki 11 kişilik mürettabatı göz altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Vira Haber
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Etiketler : iran, birleşik arap emirlikleri, el koyma, tunb adası
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