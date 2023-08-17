İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Kargo Gemisi Büyükdere'ye Demirletildi
İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisinin İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildiği kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Kargo Gemisi
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