İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Fakültesinde Mezuniyet Heyacanı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail İnce, AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek, Koster Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gökhan Çakıcı, Öğretim Elemanları, Veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan DUİMDER Başkanı ve DİTAŞ Genel Müdürü Hakan Karaca: “Mezunlarımızı içtenlikle kutluyor, yeni hayatlarında öğrencilere başarılar diliyorum. Bölüm mezunlarımız, hem uluslararası sularda bizleri temsil ediyor hem de kara yollarındaki tüm taşımacılık modlarında kendilerini gösteriyorlar. Yeni mezunlarımız; sadece okulun değil, ülkemizin birer temsilcileri. Daha büyük başarılar yaşamanızı dilerim.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DENİZCİLİĞİNİN ARTAN İHTİYAÇ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FIRSATLARI GÜZEL DEĞERLENDİRİN"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise: “Mektep hayatından meslek hayatına geçtiğiniz ana şahitlik etmek gurur verici. Meslek büyüğünüz olarak tekrar ediyorum iyi ki denizciliği seçtiniz. Ülkemizin mevcut şartlarında iş bulma konusundaki sıkıntıları görüyoruz. Sizler çok özellikli ve nitelikli bir iş kolunda istihdam edileceksiniz. Çok fırsatınız var. Hızla değişen bir sektördeyiz. Teknolojiye bağlı dönüşümler görüyoruz. Buralardan sıyrılarak iyi hazırlanmalısınız. Her şeye hazırlıklı olarak, bu tecrübeyi kazanmalısınız. Daha yolun başındasınız. Dünya denizciliğinin artan ihtiyaç talebine bağlı olarak fırsatları güzel değerlendirin ve hayatınızda güzel kararlar verin. Şans hazır olanla güler. Denizde kalma sürenizi uzatmaya özen gösterin. Makul bir süre denizde kaldıktan sonra kara alternatiflerini tercih edin. Mezuniyetinizin size ve ailenize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Salih Zeki Çakır’ın konuşmasının ardından Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Yıldız söz aldı.

Murat Yıldız konuşmasında: “Bölümümüz; bu yıl 27. dönem mezunlarını veriyor. Bölümümüz; geniş opsiyonlarda mezunlar vererek denizciliğin her alanında hizmet verecek insan kaynağı yetiştiriyor. Öğrencilerimiz mesleki eğitimin yanı sıra birçok konuda kendilerine tecrübeler katarak bir vizyona sahip olacaklar. Aldığınız her eğitimin hakkını vererek, engin denizlere açılacağınıza eminim. Burayı ana limanınız olarak bilmenizi ve unutmamanızı temenni ediyorum. Profesyonel hayatınızda mesleki başarı ve iyi bir karakter ile mezuniyetinizi kutluyorum.” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail İnce de: “4 yıl önce birer lise talebesi olan öğrencileri şu an buradan mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, mesleki erişkin kazanan öğrencilerimiz hayatlarının geri kalanını güzel idame ettirirler.” şeklinde konuştu.





Bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerinin açıklanıp plaket verilmesinin ardından yemin töreni ve kep atılmasıyla birlikte mezuniyet töreni sona erdi.

Öte yandan derece ile mezun olan öğrencilere İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek çeşitli hediyeler takdim etti.

