İtalya'dan Malta'ya Yüzüp Dünya Rekoru Kıran Sporcu: Çevre Kirlilğine Dikkat Çekmek İstedim

Agius bu rekor denemesini, her sene okyanus ve denizlere karışan milyonlarca ton plastik ve toksik atık sorununa dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

Yaklaşık 50 saat boyunca yüzen sporcu Agius, İtalya'nın Linosa Limanı'ndan Malta'ya 125 kilometre mesafe katetti. Agius'un rekor denemesi tüm dünyada canlı olarak yayınlanırken kendisine, uzun mesafelerde yüzücülere verilen koruma kafesi, gıda takviyesi, dinlenme teknesi gibi hiçbir dış destek sağlanmadı.

Daha önceki rekor Avustralyalı yüzücü Chloe McCardel'e aitti.

Neil Agius rekor denemesi sonrası yaptığı açıklamada denizlere karışan plastik ve diğer maddelerin büyük bir çevre felaketine yol açtığını belirterek, bu konuya dikkat çekmek istediğini belirtti.

Aguis daha önceki bir rekor denemesinde gece karanlıkta yüzerken büyük bir plastik alışveriş çantasına çarptığını ve panik yaparak vücuduna temas eden bu nesneyi kendisine saldıran bir deniz yaratığı olduğunu sandığını söyledi.

"Deniz anaları ısırdı, ayağıma kramp girdi"



Gece karanlıkta yüzerken bu olay sebebiyle ölümden döndüğünü ifade eden rekortmen yüzücü, "Son rekor denememde birkaç defa deniz anaları tarafından ısırıldım. Ayrıca 4-5 saat yüzdükten sonra ayağıma büyük bir kramp girdi. Neredeyse bırakma noktasına geldim. Geceleri de çok üşüdüm. Ancak güneş açtıktan sonra moralim yerime geldi ve yüzecek enerjiyi içimde hissettim. Her yarım saatte bir rapor tutan ve beni destekleyen ekibime teşekkür ediyorum. Hayatımı Akdeniz'e adadım. denizlerimizin temizlenmesi için bir şeyler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa Komisyonu yaptığı araştırma sonrası paylaştığı verilerinde dünya genelindeki okyanus ve denizlerde toplamda 150 milyon tondan daha fazla plastik olduğunu ve her sene 4.6 ile 12.7 milyon arası plastiğin de sulara karıştığını açıklamıştı.

Neil Agius, tam olarak 52 saat suda kaldı ve 125.75 kilometre yüzdü. Tüm veriler Maraton Yüzme Federasyonu'na gönderildi. Agius'un rekoru tüm veriler eşliğinde onaylanana kadar, Chloe McCardel'in uzun mesafe denemesi dünya rekoru kabul edilecek.

Kaynak: Euronews