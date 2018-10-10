İzmir’de tekne faciası: 4 ölü, 30 kayıp

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batarken, 4 kişinin cesedine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Karaburun açıklarında 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasında yaklaşık 30 kişinin de arandığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİ ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı, tekne kazasında yaklaşık 30 kişinin de arandığını bildirdi.

Açıklamada, "09 Ekim 2018 tarihinde saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadının İzmir ili Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep ettiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu şahıstan alınan ilk ifadede, 08 Ekim 2018 tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıkları, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi oldukları, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığı ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajından karaya çıktığı, diğer şahısların ise kaybolduğu öğrenilmiştir. Söz konusu ifadeye istinaden kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Korveti, 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından denizde, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, ifade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

50 kaçak göçmen yakalandı

Öte yandan Aydın’ın Didim ilçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 21’i çocuk, 11’i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın Didim'de rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Tekağaç Burnu açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botun içerisindeki 29 Afganistan, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 İran, 2 Filistin, 2 Senegal, 2 Mali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Vira Haber