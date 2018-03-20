JS Hirado  Japon Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Japonya Deniz Kuvvetleri üç Awaji sınıfı mayın tarama gemisinden ikincisi olan JS Hirado'yu (305) Kanagawa bölgesinde düzenlenen törenle hizmete aldı. Sınıfın ilki JS Awaji, geçtiğimiz Japon Deniz Kuvvetleri hizmetine girmişti.

Şubat 2017'de suya indirilen JS Hirado, aynı yılın eylül ayında deniz testlerine başlamıştı. Awaji sınıfı mayın tarama gemileri 67 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe ve 690 ton deplasmana sahip. İki adet 2,200 bg dizel motor ile çalışan gemiler​​​​​​​, azami 14 knot hıza ulaşabiliyor. Gemilerin gövdesi manyetik yoğunluğunu azaltmak amacıyla fiber kompozit bir plastik materyalden inşa ediliyor.​​​​​​​

Vira Haber