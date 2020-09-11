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Kaptan Muhammed Aykut Kamarasında Ölü Bulundu

Kaptan Muhammed Aykut Kamarasında Ölü Bulundu

Genç Kaptan Muhammed Aykut hayatını kaybetti.

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İTÜ Denizcilik Fakültesi 2008 Güverte mezunu Kapt. Muhammed Aykut, çalıştığı gemide kamerasında ölü bulundu.

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