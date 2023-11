Karadeniz Boğazı Şile Haricindeki Fener Gemisi Yazan: Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

İngiltere’de inşa edilmiş Fener Gemisi Haliç-Kasımpaşa Tersanesi Kuruhavuzunda onarımda Yıl:1929. Bu fotoğraf ilk kez yayınlanmaktadır. Kaynak: Osman Öndeş arşivi.

Bir zamanlar karalardaki fenerlerin yetişemediği sahil noktalarından açıklarda gemilere yol göstermesi için demirli Fener Gemileri vardı. Bu gemilere “Lightship” denilmiştir. Bu gemilerin mürettebatı çok zor koşullarda yaşarlardı. Osmanlı’daki Fener Gemileri hakkında daha önce bir yazı yayınladım. Zamanla araştırmalarım bana çok daha geniş bilgiler edinme imkanı verdi. Kasım ayında okur sayısı 6.000’i geçti!

Arşivimde Haliç Tersanesi’nin 1925-1935 yıllarını içeren fotoğraflarından oluşan bir dosya var. Buradaki fotoğrafları digital olarak kayda almıştım. Bu dosyayı taradım ve bu arşivde Fener Gemisi’nin 1929 yılında kuru havuzda çekilmiş fotoğrafını buldum. Böylece ilk kez Şile’deki fener gemisinin fotoğrafını yayınlıyorum.

21 Mart 1929 tarihli gazetelerde Karadeniz Boğazı Tahlisiye Müdüriyetinin bir ilanı yayınlanmıştır. Bu ilanda şöyle denilmektedir; “Tamir için Haliç’e getirilmiş olan Karadeniz Boğazı haricindeki sabit Fener İşaret Gemisi yerine muvakkaten (Geçici olarak) ikameye elverişli (Görev yapmaya uygun) vapur eshabının (vapur sahiplerinin) görüşülmek üzere Galata’da Maritim Hanı’nda idareye müracaatları.”

TBMM 1929 Tarihli Tutanaklarda; Karadeniz Boğazı Tahlisiye Müdüriyetinin sorumluluklarına ve görev alanlarına ait şu açıklama mevcuttur; “Maliye Encümeni Mazbatası Heyeti Vekileden 1556 numara ve 19 . 2 . 1341 (1925) tarihiyle Tahlisiye İdaresi bütçe kanunu encümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. Ticaret Vekâletine bağlı olarak ifayı vazife eden Tahlisiye İdaresi ilgili Vekâletin lâyihasından da anlaşılacağı veçhile Karadeniz Boğazı haricinde Anadolu Feneri’nden Şile'ye ve Rumeli Feneri’nden Darboğaz’a kadar tahminen elli millik bir sahada icrayı faaliyet etmekte olup (Görev yapmakta olup),

Boğaz’dan mürur eden sefain (çıkan gemiler) ve merakibin (deniz vasıtaları, yelkenliler) Boğaz haricindeki Fener Dubası ve diğer mevakideki (mevkideki) top ve sis işaretleriyle

selâmeti seyir ve hareketlerini temin etmek ve fırtına zuhurunda kazaya maruz kalacak gemilerin mürettebat ve yolcularını kurtarmak maksadı insanıyetkâranesiyle (insanlığa yakışır şekilde) 1869 yılında ve beynelmilel mahiyette teessüs etmiş bir müessesedir (Uluslarası anlamda kurulmuş bir kurumdur).

T.C. Başvekâlet 2.1.1929 Muamelât Şube 1 Sayı : 6/22 Büyük Millet Meclisi kararında; “Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin Beş Aylık Bütçesine Tahsisatı Munzamma İlâvesi Hakkında 1/321 Numaralı Kanun Lâyihası Ve Bütçe Encümeni Mazbatası” maddelerinde Fener İşaret Gemisi kaptanları ile mürettebatının ve tahlisiye mevkilerindeki bütün memurin ve müstahdemin maaşları hakkındaki açıklama yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında muhtelif liman bölgelerine veya Boğaz geçit alanlarına gerektiğinde fener işaret gemileri konulduğu görülür. Bunlardan biri Selanik Limanı dışında Karaburun karşısında Karaazmak Ağzında bir Fener İşaret gemisi idi. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı ‘na yaklaşırken Zincirbozan’da bir fener işaret gemisi gemicilere yol gösterirdi.

Başlangıç yıllarında Fener İşaret Gemileri İngiltere’den getirildiler. Bütçe kayıtlarında “Fener İşaret Gemisi Kaptanı, Muavin Kaptanı ve Mürettebat” tanımı yapılmaktadır ki, bu gemilere kaptan ve mürettebat tayini yapılmaktaydı. Fener İşaret Gemilerinin Anadolu Yakası ve

Rumeli Yakası Karadeniz Boğazı girişine nazaran 4 mil veya daha az açıkta demirli oldukları belirtilmiştir.

Sir Henry Felix Woods’un Trinity House onayı ile İngiltere’den temin ettiği iki Fener İşaret Gemisi’nin intikali zaman almış ve Sir Woods yandan çarklı bir römorkör yedeğinde bunların tayin ettiği mevkide demirlenmesine kadar nezaret etmiştir.

Henry Felix Woods Paşa (1843-1929), aynı zamanda Woods Paşa olarak da bilinir. Osmanlı Donanması'nda görev yapan bir bir amiral idi (Paşa). Bir İngiliz deniz subayı olan Woods, 1843'te Jersey'de doğdu ve Kraliyet Donanması için eğitim sunan Greenwich Hastanesi'nin (Londra) Upper School'unda eğitim gördü. Sınıfını birincilikle bitirdikten sonra 17 Ekim 1867'de Güverte Teğmen oldu. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İngiliz Büyükelçiliği’de görevlendirildi ve Osmanlı Donanması'na katıldığında kendisine Amiral rütbesi verildi.

Trinity House, denizciliği ve denizcileri korumaya, denizcilik camiasına eğitim, destek ve refah sağlamaya adanmış bir yardım kuruluşuydu. Amacı, gemilerin ve denizcilerin güvenlik içinde seyrüsefer hizmetine katkıda bulunmaktı ve uygun maliyetli yardımcılar sağlamak için yasal bir göreve sahip bulunuyordu.

Hudson River Park içindeki Pier 66'daki fener gemisi tutkunları için Lightship Frying Pan buradadır.

Londra’da yayınlanan “Engineering” dergisinin 30 Ocak 1885 tarihli nushasında İngiliz

Admiralty’sinin Messrs, Henry Wood & Co. ile demirleme zinciri, zincir, & sair malzemeler için müteakip beş yıl süreyle sözleşme yaptığı yazılıdır. Henry Wood And Co./Liverpool’un Londra acentesi Limehouse ve Rotherhitho’dan Messrs. Morgan And Medhurst idi.

Caroline Finkel, Sir Henry Felix Woods’un “Spunyarn” başlıklı anılarında aktararak anlattığı üzere; 14 Eylül 1866'da Lord Lyons, büyükelçilik adına Osmanlı Hariciye Nazırı Ali Paşa'ya Karadeniz Boğazı girişinde gemilerin güvenli seyir yapabilmeler adına alınabilecek önlemleri içeren bir mektup göndermişti. Vakıa daha önceki bir yaklaşım cevapsız kalmıştı. Bu yazısı “Karadeniz girişinde Fener İşaret Gemisi ve Cankurtaran Gemisi Hizmetine İlişkin Muhtıra” idi. Lord Lyons ticari kayıpları da vurgulayarak, zamanın geçtiğini yazdı ve kesin önlemler alınmasını işaret ederek Karma Komisyon kurulmasını talep etti. Kış, Babıali'nin herhangi bir görünür eylemi olmadan geçti. 1867'nin başlarında, Karadeniz'e seyir yapan bazı İngiliz gemi kaptanları Lyons'a şikayet etmeye başladılar ve o yıl Babıali uyarıları dikkate alarak, “Gemi Kazalarını Önlemek” adına Komisyon kurulmasını kabul etti. Başlangıçta komisyona atanan İngiliz delege bir gemi komutanı idi. İkinci olarak Henry Felix Woods bu göreve aday

gösterildi. Ekim 1867'de komisyon, fenerler, roket bataryaları ve hafif gemilerin kurulması, mevcut deniz fenerleri ve sis işaretleri tesisi için kararını verdi. Woods ayrıca değerlendirmelerinde "Yalancı Boğaz" terimini kullanmış ve bunların ancak iki tane olduğu hesaplanmıştır: Bunlardan biri Boğaz'ın batısında, lagünün bulunduğu Terkos'ta ve diğeri, Şile'de idi. Woods, çalışmalar devam ederken İstanbul Boğazı'nda bir deniz feneri işaret gemisinin demirleme planının kredisini talep etmiştir. Trinity House, Londra'daki deniz fenerlerinden sorumlu denizcilik otoritesi ve navigasyon için diğer yardımcıları, fener işaret gemisini Karadeniz’de tayin edilen mevkiye ulaştırmayı da teklif etmişlerdir.

Gemi kazaları ve kurbanlar arttıkça Woods’un önerileri dikkate alınmaya başlamış ve ilk Fener İşaret Gemisi 8 Ekim 1869'da Şile açıklarında demirlenmiştir. Bu geminin cundalarında yer alan iki adet yağlı fener aydınlatma aparatı arızalı çıkmış ve ışık olması gerektiği kadar parlak yanmamıştır. Ayrıca hem kaptanların hem de mürettebatın özverisi takdirle karşılamıştır. Zira onlar sıradan denizci olmayıp, çok ağır meşakkatler altındaydılar. Fakat Osmanlı makamlarınca neredeyse hizmete başladıklarından beri üç aydır mürettebata ödeme yapılmamış ve kışlık kıyafetleri sağlanmamış ve hatta sabunları da olmadığı görülmüştür.

Trinity House tarafından Fener Işıldak Gemisi’ne ilk olarak Kaptan Palmer ve Kaptan Doyle görevlendirilmiş ve bu hizmetlerin Osmanlı Deniz Feneri İdaresi'nin (Memalik-i Mahsusa) bünyesinde olmasını teklif edilmiştir. Gelişmeler devam etmiş ve Haziran 1870'e kadar sekiz

kurtarma istasyonu kurulmuş ve İngiliz personelle donatılmıştır. Bu tarihten altı ay sonra İngiliz Sefiri Sir Philip Francis, ikinci bir Fener İşaret gemisinin de Rumeli tarafına konulmasının önemini ve buna ihtiyaç olduğunu bildirmiştir.