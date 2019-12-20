Kargo gemisinde kaza

Hint Okyanusu’nda seyir halinde olan İnce Denizcilik ve Ticaret A.Ş.’ye ait "İnce Karadeniz" isimli kargo gemisinde bir kaza meydana geldi.

190 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde, 2010 yılında inşa edilen Türk bayraklı gemideki olayda 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili İnce Denizcilik ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu’nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

Türk Konsolosluğu’na ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariyle Hin Sahil Güvenlik Komutanlığı duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.

Merhum personelimiz yakınlarının, sevenlerinin, şirket çalışanlarının ve tüm denizcilik camiasının başı sağ olsun, Allah’tan sabır dileriz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu elim hadise hakkında gelişmeler oldukça bilgi verilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Vira Haber