Kıran’dan Yeni Gemi İnşa Yönetmeliğine İlişkin Açıklama

Tamer Kıran, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmeliğin, İMEAK DTO için en çok önem verilen konuların başında geldiğini, bu karar sayesinde Türkiye’nin bölgedeki ticari potansiyelden daha fazla pay alabilmesinin yolunun açıldığını belirtti.

Kıran’ın açıklaması şu şekilde:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik”, 28 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik, İMEAK Deniz Ticaret Odamızın en önem verdiği konuların başında gelen “Türk Koster Filosunu Yenileme Projesi” ile yakından ilgili olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.

Koster Filosu Yenileme Projesi, Akdeniz ve Karadeniz’de; Rusya, Ukrayna ve AB ülkelerinin filolarına karşı rekabet edebilirliğin sürdürülmesi ve bölgedeki ticari potansiyelden ülkemizin daha fazla pay alabilmesini hedefleyen bir projedir.

Bölge ülkelerindeki Koster tipi gemilerin yaş ortalaması 10-15’lerde iken, Türk sahipli koster tipi gemi filomuzun ortalama yaşı 27’dir. Yenilenmiş ülke filolarına karşı rekabet gücünün kaybedilmemesi, ülkemizin Karadeniz ve Akdeniz çanağındaki %35'lik deniz taşımacılığındaki payının bölgedeki diğer ülkelerin kontrolüne geçmemesi için proje büyük önem taşımaktadır. Koster filomuzun yenilenmesi için ilk etapta 10, 10 yıllık bir süreçte ise 100 geminin yenilenmesi hedeflenen projeyle ilgili çalışmalar halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sürdürülmektedir.

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları ve genel ekonomik konjonktür projenin gerçekleştirilmesinde güçlükler ortaya koymuştur. Dolayısıyla sektörümüz, Hurda Teşviği destekleri ile Türk Bayraklı gemilerden ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemi inşa edilmesini özendirecek destekleri beklemektedir. Bu haliyle yeni yönetmeliğin, Koster Filosunu Yenileme Projesi’ne katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Yönetmeliğin hazırlanmasında emekleri geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu olmak üzere Bakan Yardımcılarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Vira Haber