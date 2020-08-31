Koray Özbenli'ye Veda
Mersin Deniz Ticaret Odası’na uzun yıllar emek veren Genel Sekreter Korer Özbenli,emekliye ayrılacak olması nedeniyle görevine veda ediyor.
31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olan Özbenli için MDTO’nun ağustos
ayı meclis toplantısında bir veda töreni düzenlendi.
Törende Meclis Başkanı Levent Dipçin ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu
tarafından Özbenli’ye birer anı hediyesi takdim edildi.
Törende konuşan Meclis Başkanı Levent Dipçin, “Özbenli ile başarılı bir çalışma dönemi
geçirdik. Odamıza tüm katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında kendisine
başarılar diliyoruz” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise “Korer Özbenli’nin görev süresi boyunca
ortaya koyduğu vizyon, çaba ve iş birliği çok değerlidir. Yönetme becerisi ve bilgi birikimi ile
Odamızın başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayan yöneticiler arasında yerini alan
Özbenli’ye tüm çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık
ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Görev süresi boyunca Mersin Deniz Ticaret Odası’na ve denizcilik camiasına en iyi şekilde
hizmet etme çabasında olduğunu belirten Korer Özbenli ise, “Mersin Deniz Ticaret Odası
ailesi içerisinde yer aldığım süre boyunca birlikte çalışmış olmaktan büyük mutluluk
duyduğum değerli Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Üyelerimize; ‘kentimize ve ülkemiz
denizciliğine hizmet’ ortak paydasında buluştuğumuz değerli meslektaşlarıma, dostlarıma ve
çalışma arkadaşlarıma eksilmeyen destekleri ve iş birlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum”
diye konuştu.
1998-2002 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İşletmesi ve Tersaneler Genel
Müdürlüğü görevini yürüten Korer Özbenli, 2008 yılından günümüze Mersin Deniz Ticaret
Odası’nda Genel Sekreterlik görevini yürütüyordu.
Vira Haber
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