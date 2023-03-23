KOSDER Akademi Denizcilik Sektörünün Dijital Bilgi Kaynağı Oldu

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) bünyesinde gerçekleştirdiği söyleşilerle Türk denizciliğin dijital bilgi kaynağı olan KOSDER Akademi, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Denizcilik sektörünü bilgilendirme ve deniz taşımacılığına dair güncel gelişmeleri Türk denizcilerine aktarmak amacıyla çalışmalarına sürdüren KOSDER Akademi, son iki yılda düzenlediği 70’e yakın online söyleşiyle önemli bir başarıya imza attı.

Denizciliğin tüm temsilcileri tarafından ilgiyle takip edilen söyleşilerde; denizciliğin ana ve alt sektörlerini ilgilendiren çok sayıda konu başlığı uzman konuklar aracılığıyla ele alınıyor.

Deniz boyalarından, deniz sigortalarına; Deniz Hukuku’ndan IMO regülasyonlarına kadar denizcilerimizi ilgilendiren önemli bilgilerin aktarıldığı KOSDER Akademi’de, piyasalara ilişkin son gelişmeler de Navlun Piyasaları ve Güncel Gelişmeler programında konuşuluyor. KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak ISTFIX verileri ışığında koster navlun piyasalarındaki en güncel gelişmeleri değerlendiriyor.

Canlı olarak yapılan söyleşiler aynı zamanda KOSDER YouTube kanalında da yayınlanarak denizcilerin süresiz erişimine sunuluyor.

Vira Haber