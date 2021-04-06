Kuzey Star, Rus Atomflot İçin Yüzer Liman Yapacak
Türk Kuzey Star Shipyard'ın, Rus Atomflot’un nükleer buzkıran gemilerinin kullanımı için yüzer liman inşa ihalesini kazandığı açıklandı.
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Kuzey Star Shipyard'ın, Rus Atomflot’un nükleer buzkıran gemilerinin kullanımı için yüzer liman inşa ihalesini kazandığı açıklandı.
Rus Kommersant gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türk Kuzey Star Shipyard, Rus Atomflot’un nükleer buzkıran gemilerinin kullanımı için yüzer liman inşa ihalesini kazandı.
5 milyar rublelik (65 milyon dolar) ihalede imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : kuzey star, atomflot
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