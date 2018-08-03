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Limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın

Limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın

Bandırma ilçesinde limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

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Bandırma'daki Çelebi Limanı'nda Medlog konteyner gemisine yükleme yapan vinçte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Liman görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için itfaiye ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Vira Haber

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