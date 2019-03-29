Lord FX ile yatırımlarınız güvence altında

Fabrikada mesai arkadaşımın tavsiyesi üzerine birkaç hafta önce Lordfx şirketinde hesap açıp işlem yapmaya başladım. İlk başta Londra’da olmasından dolayı biraz şüpheyle yaklaşıyordum. Regülasyon konusunda soru işaretlerim vardı. Ancak lordfx lisanslarını talep ettiğimde , cfa personel yeterlilik anlaşmaları,yüksek regülasyon lisansları ile fiyat sağlayıcılarının evraklarını atmalarıyla rahatladım.



İşlem yapmaya başladıktan sonra zamanla güvenilir ve işini iyi yapan bir kurum olduğunu anlıyorsunuz. Lordfx güvenilir mi konusunda soru işaretleri kalmıyor.

Bir kurumda hesap açtıktan sonra ilk test ettiğim şey para çekme meselesidir. Eğer kurum iş kazandığınız parayı çekmeye gelince çok oyalayıp saatlerce dil döküyorsa o kurumlara karşı pek de sempatim olmuyor. Bu önem verdiğim bir şeydir ve bu konuda Lord FX nasıl diye soracak olursanız bu açıdan oldukça profesyonel, talebin ardından ‘’tabii efendim’’ diyip para çıkışını yapıyorlar.

Gerek spreadler gerekse de işleme giriş hızı olsun oldukça başarılılar. Bunların üzerine bir de Türkçe müşteri desteği var. Bir sorunuz olduğu zaman web sitelerindeki canlı destek hattından sorabilir veya Türkçe mail atabilirsiniz.Ama en önemlisi tabi ki en doğru fiyatı sağlamaları ve diğer firmalardan farklı olarak ‘’aracılık ‘’ ettiklerinden yatırımcı dostu olmaları..Kazanç kaybıyla ilgilenmeyip aksine yatırımcısının kazanması yönlü çalışıyo olmalarıdır.

Son dönemde karşıma çok sık çıkan kurum ile alakalı dikkatimi çeken durumlardan sonuncusu ve en önemlisi bence hem youtube kanallarında hem de birebir haftasonları verdikleri finansal eğitimlerle yatırımcıyı sahiplenmeleri ve yatırımcı bilinci uyandırmak amacıyla yapmış oldukları çalışmalarıdır.Piyasada ki benzer kuruluşlara oranla neredeyse internet ortamında hakkında şikayet bulunmayan kurum aracılığıyla gönül rahatlığıyla işlemleriniz yapabilirsiniz.