Lüks Seyahatin Zirvesi Explora I Türkiye’de

MSC Grubu, 2023 yılı itibarıyla Gemi Seyahati Bölümü altında bulunan çağdaş marka MSC Cruises’ın yanı sıra lüks marka Explora Journeys ile yatırımlarına bir yenisini ekledi. Yeni bir lüks yaşam tarzı seyahat markası olan Explora Journeys, gezginleri okyanusla buluştururken, konuklarına “okyanusun ruh halini” deneyimleme fırsatı sunuyor. Ultra lüks segmentte hizmet veren Explora Journeys’in ilk gemisi Explora I, teraslı kabinleri, ferah ortak alanları, akşam yemeğinde misafirlere sunulan uluslararası mutfakları, dünya standartlarında eğlence anlayışı, ödüllere sahip aile programları, son teknolojileri ve özenle belirlenen özel destinasyon programlarıyla lüks kavramına yeni bir boyut kazandırıyor.

Tümü teraslı 461 suite sahip Explora I’in 16.600 metrekarelik ortak alanları sanat eserleriyle özelleştirilmiş ve yenilikçi bir tasarıma sahip. 248 metre uzunluğu, 32 metre genişliği, 56 metre yüksekliğiyle sıradan bir yolcu gemisinden çok bir süper yat olan Explora Journeys gemilerinin tasarımı, başarılı İngiliz tasarımcı ve mimar Martin Francis’e ait.

Gastronomi, sanat, macera ve yaşamın en lüks hali

Explora I’de yer alan kalıcı sanat koleksiyonu, konuklara sürükleyici bir sanat deneyimi sunarken gemideki sanat seçkisi, suitlerden restoranlara, geçiş alanlarından salonlara ve lobiye kadar her alanı zenginleştiren ünlü sanatçıların eserleriyle dolu. Lobideki Yves Dana imzalı heykel gibi başyapıtlar, geminin benzersiz tasarımıyla kusursuz bir şekilde bütünleşerek odak noktası haline geliyor. 25 Eylül’e kadar Explora 1 gemisinde yer alan sergide Andy Warhol ve Roy Lichtenstein'ın sınırlı sayıda üretilmiş nadir serigrafi ve litografilerinin yanı sıra Andy Warhol’un tuval üzerine orijinal akrilik ve serigrafi eserlerinden oluşan yeni bir sanat koleksiyonu konuklarla buluşuyor.

Dünya mutfaklarına yer veren Explora 1’de fine dining kavramına yeni bir açılım getiren Anthology, İtalya'nın gastronomik dünyasına götürüyor. Kuratörlüğünü dünyaca ünlü şef Franck Garanger'in yaptığı Anthology’de İtalya'nın tüm bölgelerinden farklı tarz ve tatlarını İtalya'nın yerel ürünlerini ve geleneksel tekniklerini kullanarak sunuyor.

Sıra dışı deneyimleri lüks kavramıyla bütünleştiren Explora 1, dikkat çeken bir deneyim örneğini dünyanın önde gelen kaşif ve maceraperesti Mike Horn ile Barcelona hareketli turunda yaşatıyor. Konuklar seyahatlerinde Mike Horn’un bilgi, birikim ve keşiflerini birebir kendisinden dinlerken aynı zamanda karaya çıktıklarından Horn tarafından belirlenen macera rotalarını birlikte keşfediyorlar.

Explora I rotalarının vazgeçilmezi İstanbul!

Alışılmışın dışında destinasyonları hedefleyen Explora I, Doğu Akdeniz rotalarında İstanbul’a öncelikli olarak yer veriyor.

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, Asya ve Avrupa’nın birleşme noktası olan İstanbul’un coğrafi ve kültürel konumu nedeniyle her zaman Avrupalı yolcular tarafından en çok merak edilip ziyaret edilmek istenen şehirlerin başında geldiğini ifade ederken, bu nedenle Explora I için de İstanbul’un rotalarda her zaman yer alacağının altını çizdi. Explora I, 2024 yaz programları kapsamında İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Bozcaada, Kuşadası ve Marmaris limanları dâhil olmak üzere 8 kez Türkiye’ye uğrayacak. Explora Journeys, özel filosunu 2028 sonuna kadar 6 gemiye genişleterek konuklarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetleri çeşitlendirmeyi planlıyor.

Explora Journeys hakkında

Explora Journeys, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve İsviçre lüks misafirperverliğinin kalbinde yaratılan MSC Grubu'nun özel lüks yaşam tarzı markasıdır. Marka, Aponte ailesinin 300 yıllık denizcilik mirasından yararlanarak yeni nesil seçici lüks gezginler için okyanus deneyimini yeniden tanımlamaya yönelik uzun süredir devam eden vizyonun bir sonucudur. Markanın amacı, konukları denizle, kendileriyle ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerle buluşturarak sıra dışı bir 'Okyanus Ruh Hali’ yaratmaktır; dikkat çekici seyahat programları ise her açıdan keşfe ilham veren bir yolculuk için ünlü destinasyonları daha az seyahat edilen limanlarla harmanlamaktadır.

EXPLORA I gemisinin 24 Temmuz 2023'teki teslimatı ile başlayarak, altı lüks gemiden oluşan filosunun tamamı, 2028'e kadar hizmete girecek. En gelişmiş çevre ve denizcilik teknolojileriyle donatılan Explora Journeys gemileri, dönüştürücü okyanus yolculuğunda yeni bir tarz sunuyor. EXPLORA I, konuklar için 'Denizdeki Evler' olacak şekilde tasarlanmış olup tümü muhteşem okyanus manzaralarına, özel terasa sahip 461 okyanus kıyısı suit, penthouse ve rezidansı; 6 özel restoran ve suitte yemek yeme imkanına sahip 11 bir farklı mutfak deneyimi seçeneği, 12 bar ve lounge (8 iç mekan ve 4 açık hava), 4 yüzme havuzu, 64 özel kabanalı geniş açık teras, sağlıklı yaşam tesisleri ve kaliteli eğlence sunar. Explora Journeys, şirketin Avrupa mirasından ilhamla konuklarına sürükleyici bir okyanus deneyimi ile saygılı ve sezgisel konukseverlik sunuyor.

EXPLORA II inşaatı halen devam etmekte olup 2024 Eylül ayında hizmete girecektir. EXPLORA III 2026, EXPLORA IV ise 2027 yılında hizmete girecek ve her iki gemi de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışacaktır. EXPLORA V ve EXPLORA VI gemilerinin ise sırasıyla 2027 ve 2028'de hizmete girmesi planlanıyor.

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