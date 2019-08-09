Mehmet Bey, Fethiye'de karaya oturdu

Edinilen bilgilere göre; İskenderun'a giden 130 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde Malta bayraklı "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi personel değişimi ve kumanya için Fethiye Körfezi'ne girdi.

Körfez içine giren gemi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı. Gemi ani manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu.

Gemi kaptanının yardım istemesi üzerine bölgeye emniyet amaçlı Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletiliyor. Gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Vira Haber