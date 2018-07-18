Mersinli firmalar Bandar Abbas Limanı’na yöneliyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 36 No'lu Yurtdışı Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Baran, yerli üreticinin rekabet edebilirliği açısından döviz kurunun sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

Baran, kurlardaki hareketliliğin dış ticarette oluşturduğu sıkıntılara değinerek, liman ve serbest bölgeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Yüksek döviz rakamlarının firmaları yorduğunu belirten Baran, "Bölgemizde üretim olmadığı için ham maddeyi dışarıdan alıp işliyoruz. Bu ithal ürünlerin döviz kurunun yüksek olması sebebiyle maliyeti artıyor. Enerji maliyetleri de çok yüksek. Tüm bu artışları bir araya gelince, rekabet etmekte zorlanıyoruz. Döviz kurunun sabitlenmesi, en azından yerli üreticimizin rekabetçi yapısını güçlendirecektir. Böylesi bir uygulama hem maliyetlerin hesaplanması noktasında katkı sağlayacak ve yerli firmaları rahatlatacak hem de yabancı yatırımı artıracaktır" dedi.

BANDAR ABBAS LİMANI'NA YÖNELİM

Uluslararası Mersin Limanı'ndaki tarifelerin de maliyetleri yükselttiğini ifade eden Baran, "Girdi maliyetlerinin yüksekliğine bir de lojistik maliyetlerindeki artışın eklenmesiyle, kıpırdayacak halimiz kalmıyor. Mersin limanına getirilecek her türlü yük, hem limanın kendisi hem de kent ekonomisi için ayrı bir güçtür. Ancak fiyatların artması bu gücü başka yerlere kaydırıyor. Birçok firma uygun fiyatları nedeniyle İran’ın Bandar Abbas Limanı’na yönelmeye başladı. Özellikle otomobil taşıyıcılarının büyük bölümü bu limanı tercih eder oldu ve bu durum yalnızca sektöre değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Mersin limanındaki fiyatlar gözden geçirilmeli" diye konuştu.

SERBEST BÖLGE GENİŞLEMELİ

Mersin'deki dış ticaretin canlanmasında serbest bölgenin rolüne dikkat çekeren Baran, şunları söyledi:

"Bölgenin artık yeterli gelmiyor ve en kısa zamanda genişlemesi gerektiyor. Yatırımcı geliyor ancak yer bulamıyor. Mevcut yerler ağırlıklı depo olarak kullanılıyor. Bugüne kadar serbest bölge vergisel avantajları nedeniyle tercih edilmiş ve depo ağırlıklı yatırım yapılmış ama bu üretime dönmeli."

Vira Haber