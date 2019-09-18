Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılık-2019" tatbikatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'KARARLILIK-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini sosyal medya hesabından "Gemilerimizin Gölcük, Erdek, Foça ve Aksaz'dan hareketiyle başlayan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın KARARLILIK-2019 Tatbikatı'ndan görüntüler" notuyla paylaştı.

Türkiye, Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'la birlikte hareket eden ABD, Fransa, Rusya, İsrail, Mısır'a karşı tek başına mücadelesini sürdüren Türkiye, sık sık gerçekleştirdiği tatbikatlarla da gücünü ve kararlığını gösteriyor. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antalya'dan yayınladığı NAVTEX'lere göre Türkiye, Akdeniz'de adeta nefes aldırmıyor.

ARALIKSIZ TATBİKAT

Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de icra ettiği başarılı tatbikatlarının ardından Kararlılık-2019 tatbikatına hazırlanıyor. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri, Kara ve Hava Kuvvetleri ile müşterek çalışabilirlik usulleri ve karşılıklı destekleme kabiliyetleri, harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek için gerçekleşecek. 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek olan tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, hedef çekme uçağı ve elektronik destek uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti ile sahil güvenlik botları da katılıyor.

Vira Haber