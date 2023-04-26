Msc Musica, Kuşadası Çıkışlarına Turlarına Başladı

2018 yılından bu yana kruvaziyer şirketleri arasında Türkiye’de ofisi bulunan tek şirket olarak çalışmalarını yürüten MSC Cruises, her yıl binlerce yolcuya eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen cruise şirketlerinden biri olarak, yüksek standartlarda hizmet sunan 22 gemilik filosu ve dünyanın dört bir yanını kapsayan destinasyonlarıyla unutulmaz anılar biriktirmeyi vaadeden MSC Cruises, 2023 yılı programı kapsamında İstanbul ve Kuşadası limanlarını önemli birer iniş ve biniş limanı olarak rotalarına ekledi.

Türkiye hareketli ilk seferlerine 25 Nisan 2023 Salı günü Egeport Kuşadası Limanı’ndan başlayan MSC Musica gemisi, 24 Ekim 2023 tarihine kadar 8 gün 7 gecelik Doğu Akdeniz turu kapsamında 28 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. MSC Musica gemisi, Kuşadası’ndan hareketle İsrail’de Hayfa, Güney Kıbrıs’ta Limasol, Yunanistan’da ise Mikonos, Pire/Atina, Santorini limanlarına uğrayacak ve Kuşadası’na geri dönecek.

Musica sınıfına ait 22 knot hızındaki 2006 yapımı MSC Musica, 293 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 60 metre yüksekliği ile 16 güverteden oluşuyor. Gemi, 4 farklı kabin tipi ve 3 farklı deneyim seçeneği sunan 17’si engelliler için özel tasarlanmış toplam 1275 kabin ile 3223 kişilik yolcu kapasitesi ve 1014 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

Misafirlerin seyahat boyunca keyif almasını ve konforunu temel alarak tasarlanan MSC Cruises gemilerinde kaliteli doğal malzemeler ve detaylarla zenginleştirilmiş ilham verici özel tasarım alanlar bulunuyor. Misafirlerin dünya mutfaklarını deneyimleyebilecekleri leziz ala carte restoran, açık büfe ve tematik restoranlardan barlar ve lounge alanlarına, havuz başı barlarından butiklere, tüm gün sınırsız eğlence sunan oyun odalarından kütüphane ve diskolara kadar misafirlerin seyahatlerini dopdolu yaşamaları için tüm imkanlar gemide yer alıyor. Biri çocuklar için özel 3 havuzu, 4 jakuzisi, SPA, solaryum, sauna gibi kişisel bakım olanakları sunan MSC Aurea SPA, spor severler için mini golf, yürüyüş parkuru, shuffle board ve çok çeşitli ekipmanlarıyla spor merkezi gibi gemide keyifli vakit geçirmek için misafirlerin kullanımına sunuluyor. Özellikle aileler için seyahatten alınan keyfi iki katına çıkaracak farklı yaş gruplarına göre ayrıştırılmış çocuk kulüplerinde çocuklar eğlenip öğrenirken, ebeveynlere tatilin tadını çıkarmak kalıyor. Gemi turları, alışılmış tatillere kıyasla keyifli bir atmosferde dinlenme ve aynı zamanda eşsiz rotaları keşfetme imkanı ile bir tatilden fazlasını sunuyor.

Doğu Akdeniz’in Eşsiz Rotalarını Keşfedin

Tarihi ve turistik güzellikleriyle yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören Kuşadası’ndan başlayacak tur, nefes kesen manzaralara sahip Hayfa’ya doğru yol alacak. Dünyanın en ilham veren şehirlerinden Kudüs’ü de ziyaret etme imkanı bulunan limanın ardından Güney Kıbrıs’ta Limasol’e, ardından gemi turlarında Türk misafirlerin en çok ilgi gösterdiği eşsiz atmosferleri ile Yunan Adaları Mikonos ve Santorini’ye ve Avrupa’nın tarihi başkenti olarak bilinen binlerce yıllık tarihe sahip eserleri barındıran Pire/Atina’yı ziyaret edecek.

Türk Misafirperverliğini MSC Cruises Farkı ile Yaşayın

MSC Cruises, konuk deneyimi açısından yüksek standartlarda sunduğu hizmetlerini Türk misafirlerini evlerinde hissedecekleri şekilde özelleştirdi. Türk misafirperverliğini de örnek alarak geliştirilen hizmetler arasında hoşgeldiniz toplantısı, farklı departmanlarda Türk çalışanlar, Türkçe asistanlık hizmeti, Türkçe menüler, Türk kahvaltı tabağı, günlük Türkçe bültenler, Türkçe anonslar, Türk televizyon kanalları, Türkçe anonslar, hatta Türk Kahvesi gibi sunulan birçok hizmet ile misafirlerin unutulmaz bir deneyim yaşamaları için tüm detaylar bulunuyor.

MSC Cruises Hakkında

Genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan MSC Cruises, lider nakliye ve lojistik holdingi olan MSC Grubu’un Gemi Seyahati Departmanının bir parçası olarak dünyada en hızla büyüyen gemi seyahat hattına sahiptir. MSC Cruises filosu, sektöründe çevresel açıdan en gelişmiş filolarından biridir. Çevre yönetimine önem veren, filosunun hem denizdeki hem de kıyıdaki çevresel etkilerini asgari orana indirmek ve kesintisiz olarak azaltmak amacıyla yenilikçi deniz ve çevresel teknolojiler kullanan MSC Cruises, 11.6 milyar Euro’luk yatırımla gemi sayısını 2027’ye kadar 25’e ulaştırmayı planlıyor. Ayrıca, 2023 ile 2026 yılları arasında dört süper yat gemisinden oluşan yeni lüks gemi seyahat markasına da ayrıca 2 milyar Euro yatırım gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Akşam yemeğinde misafirlerle buluşan uluslararası mutfaklar, dünya standartlarında eğlence anlayışı, ödüllere layık görülen aile boyu programlar ve misafir dostu son teknoloji sunuyor.

Vira Haber