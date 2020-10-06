Mürettebat Değişimi Sırasında Başmühendis Hayatını Kaybetti

Liberya’nın başkenti Monrovia açıklarında Türk bayraklı ‘Bakü’ ve ‘Servet Ana’ isimli iki gemi arasında mürettabat değişimi yapan tekne alabora oldu, başmühendis Musa Baş boğularak hayatını kaybetti.

Devmarin Shipping’e ait Türk bayraklı, Bakü adlı kargo gemisi ile Servet Ana adlı dökme yük gemisi, pandemi tehlikesi nedeniyle limana girmeyerek Monrovia açıklarında mürettebat değişimi kararı aldı. Değişim sırasında mürettabatı taşıyan tekne alabora oldurken başmühendis Musa Baş boğularak hayatını kaybetti.

Baş’ın cenazesinin Bakü gemisine çıkarıldığı ve Monrovia Limanı’na haber verildiği öğrenildi. Gemiler halen bölgede bulunmaya devam ediyor.

Vira Haber