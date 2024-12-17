İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" Yarışmasını Astsubay Yasin Kaan Kazandı
NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" Yarışmasını Astsubay Yasin Kaan Kazandı

NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" Yarışmasını Astsubay Yasin Kaan Kazandı

NATO’nun “Yılın Fotoğrafı’’ yarışmasını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Yasin Kaan, çektiği “Amfibi Akın’’ fotoğrafıyla kazandı.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO’nun 'Yılın Fotoğrafı’' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın’' fotoğrafı açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’ı tebrik ediyoruz" denildi.

Vira Haber 


Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.