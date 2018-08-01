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Nazarbayev'in tatilini Bodrum tatili

Nazarbayev'in tatilini Bodrum tatili

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Bodrum'da tatil yapıyor. Korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Nazarbayev'in yüzdüğü koy tamamen kapatıldı.

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Bodrum'a  özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyu'nda denize girdi. Ara ara yağan yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, tam 75 dakika yüzdü. Nazarbayev, ardından çıktığı iskelede, jimnastik hareketleri yaptı. Nazarbayev'in yüzdüğü koyun tamamen kapatıldığı görüldü.

Bir süre sonra Nursultan Nazarbayev, kısa pantolon, tişört ve şapka giydi, 20 dakika yürüyüş yaptı. Nazarbayev'i, otelin bulunduğu sahilde korumaları uzaktan takip etti. Nazarbayev otelde kendisini tanıyıp, selam verenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev'in, yakınlarıyla Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacağı öğrenildi. Kazak milyarder Alijan İbramigov'a (64) ait olduğu öğrenilen 101 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'I Dynasty' isimli yat, Nazarbayev'in kaldığı otelin koyuna demirledi. Nazarbayev ve yakınlarının, yaklaşık 2 hafta tatil yaptıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

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Vira Haber

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