Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şok görüntüler
Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün şoke eden anlar yaşandı. Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.
Nil Karaibrahimgil'in Bodrum Yalıkavak'ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının olmadığı sırada, teknede bulunan bir bayan ve bir erkek, çocuklarını dövdü.
Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.
ÇOCUKLARI EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜLER
Geçtiğimiz gün şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener'in teknede olmamasını fırsat bilen yakın arkadaşları, kendi çocuklarını döverken yakalandı. Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.
Vira Haber
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