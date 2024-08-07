Panama, Bayrakladirmadaki Beklentileri Aşti ve Filo Büyüme Stratejilerini Güçlendirdi

Panama filosunun yenilenmesi, Panama Denizcilik Otoritesinin (AMP) kalitesine ilişkin hedeflerinden biridir. Bu nedenle Panama Gemi Siciline 15 yaşın altındaki gemilerin girişi önceliklendirilmektedir. Bu önceliklendirmenin bir sonucu olarak ise, 2024 yılında bayraklandırılan gemilerin %57'sinin ortalama yaşı dört yıldır. Bu gemiler çoğunlukla Panama Sicilinin teknik ofislerinin bulunduğu bir bölge olan ve aralarında Japonya, Singapur, Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Filipinler gibi ülkelerin yer aldığı Asya pazarından gelmektedir.

Panama Denizcilik Otoritesi için göstergelerini iyileştirme stratejileri arasında yeni inşa edilen gemilerin edinimi de yer almaktadır. Güncel rakamlar, bu hedefi gerçekleştirmede %105'lik bir başarıyı ortaya koymaktadır. Bu yüzde ise Panama Denizcilik Otoritesi’nin 2024 yılı temmuz ayının ilk haftası sonunda kendi beklentilerini aştığı anlamına gelmektedir.

Filo arındırma işlemleri de aynı zamanda Panama Denizcilik Otoritesi’nin dünya çapında kendini konumlandırmaya devam etme planının bir parçasıdır. Bu plan Panama Gemi Sicilindeki gemilerin mevcut uluslararası düzenlemelere uymasını sağlamaktan oluşmaktadır. Bu doğrultuda 2024 yılında 5 milyon brüt tondan fazla kayıt resmi olarak iptal edilmiştir.

Panama Denizcilik Otoritesi (AMP), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu yıl 771 yeni bayraklandırma işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem 16,8 milyon brüt tona karşılık gelmektedir.

IHS Markit uluslararası platformuna göre Panama Gemi Sicilinde kayıtlı 8.606 gemi bulunmaktadır ve bu sayı 247,7 milyondan fazla kayıtlı brüt tonu temsil etmektedir. Ayrıca, Clarkson Research tarafından Haziran 2024 sonunda yayınlanan Dünya Filo Takip Raporunda gözlemlendiği üzere Panama, dünyadaki toplam tonajın %15’ini bayraklandırmıştır.

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