Piri Reis’te ‘Atatürk’ mutabakatı

Piri Reis Üniversitesi’nin 2018-2019 yılı mezunları gerçekleştirilen törenle diplomalarına kavuştu. Törende Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın yanı sıra, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan ve Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça hazır bulundu. Törende bölüm birincilerine hediyeler takdim edilirken, mezun olan her öğrenciye de Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı hediye edildi. Konuşmalara geçilmeden önce salonda bir piyano resitali verildi.

Törende konuşma yapan Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Denizciliğin tüm disiplinler ile bir bütün gören anlayış üniversitemizin misyonudur. Denizciliğin alanları olan; mühendislik, işletme, hukuk, mesleki programlar ne düşünürseniz hepsi bu üniversitede…” Erdoğan konuşmasında PRÜ’nün Katar ile yaptığı askeri anlaşmalara da değinirken, üniversitenin kısa zamanda çok yol gittiğine vurgu yaptı.

“BÜTÜN UMUDUM GENÇLİKTEDİR”

Mezuniyet töreninde bir konuşma da İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptı. Kıran konuşmasında şunları söyledi: “Dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz yoluyla yapılmaktadır. Buna bağlı olarak denizcilik sektörü gelişmekte, çağımızda yaşanan teknolojik gelişmeler sektörümüz tarafından takip edilmek durumdadır. Okulunuza adını veren Piri Reis’in yolundan sizin de aynı şekilde yürüyeceğinize sizin de denizcilik sektörünü çok daha yukarı taşıyacağınıza canı gönülden inanıyorum.” Kıran konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yapıp, “Bütün umudum gençliktedir” sözünü hatırlattı.

Kıran konuşmasında öğrencilerin muhakkak İngilizce öğrenmesi gerektiğine de değinirken konuşmasının devamında, önündeki metni bırakıp “içimden geçenleri söylemek” istiyorum diyerek devam etti. Kıran, “Bugünden itibaren her şeyden önce iyi bir insan olun. Ülkenize inanın ve bu ülkenin geleceğinin siz gençlerde olduğunu unutmayın. Ülkenize inanmazsanız, bu ülkenin geleceği olmaz. Yıllar su gibi akıp geçiyor. Ben 21 yaşında mesleğe başladığımda, önümde ne kadar uzun yıllar var nasıl geçer bu kadar sene derken, 30 yılı geride bıraktık 50 yaşına geldik. Yıllar su gibi akıp geçiyor geride bıraktığınız sadece eserleriniz kalıyor. Bugüne kadar hep aileleriniz size verdi bugünden sonra sizin ailenize verme dönemiz başlıyor. Lütfen onları unutmayın, onları her daim yanınızda tutun. Onların sevgisi onların varlığı sizin başarı için en büyük destekçiniz olacaktır, buna samimiyetle inanının.

“AKLI HÜR, VİCDANI HÜR NESİLLER YETİŞTİRMEYİ BAŞARDIK”

Tamer Kıran’ın ardından kürsüye gelen Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan geldi. Kalkavan, “Evlatlarımızla beraber ben de mezun oluyorum. Başkan olarak bu son mezuniyetim” dedi. Kalkavan üniversitenin kuruluş sürecinden bahsederken, çok zorluklar yaşadıklarını ama işin sonunda bu kurumdan mezun olan gençleri görünce bu zorlukların unutulduğunu söyledi. Kalkavan “Atamızın gösterdiği ‘aklı hür vicdanı’ hür nesilleri yetiştirmeyi başardık” derken, üniversiteler toplumların refaha ulaşmasında en büyük araçlardan olduğunu söyledi.

Kalkavan, Katar ile yapılan Deniz Kuvvetleri nezdindeki anlaşmaya da değinirken, 11 yıllık bir üniversite için bunun azımsanmayacak bir başarı olduğunu söyledi. Kalkavan, görevinin son senesinde Piri Reis Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın “genç, dinamik, bizim ekipten” dediği Tamer Kıran’a gönül rahatlığı ile bıraktığını söyledi.

“MUASIR MEDENİYET SEVİYESİ”

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise yaptığı konuşmada gençlere nasihatler vererek, “Kendinize hedef koyun ve hedefleriniz upgrade edin” dedi. Arslan Türkiye’nin ayağa kalkması için umudun gençler olduğunu söyledi. Arslan, “Bir meslektaşınız ve bir ağabeyiniz olarak inanırsanız başarırsınız. Lütfen hedeflerinizi büyük tutun” dedi. Arslan da konuşmasında “Ulu önder Atatürk’ün söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma zorunluluğumuz var bayrak artık size teslim. Bu salonda yavrularımız var ağlama sesleri geliyor, sizin de bayrağı layığıyla onlara teslim etmeniz gerekiyor.” Arslan konuşmasında son olarak denizcilerin efsane Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Piri Reis Üniversitesi’nde çok emeği geçtiğini bu yapılanlar için kendisine minnettar olduğunu belirtti.

Haber: Kemal Can Kayar - Vira Haber