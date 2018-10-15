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Polis Devriye Botları’nın imalatı tamamlandı

Polis Devriye Botları’nın imalatı tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında Yalova ve Kırklareli illerine teslim edilmek üzere Gözüyılmaz Mühendislik Ltd. tarafından İzmir’de imal edilen Deniz Polis Devriye Botları’nın imalatı tamamlandı.

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Türkiye’nin ilk silahlı Polis Botları olan botlar İzmir Tersanesi Komutanlığı Tersanesi’nden denize atılarak seyir testleri ve kabul işlemlerinin yapılması amacıyla Pasaport İskelesi’ne bağlandı.

Otomatik makineli tüfek, Gece görüş sistemi, Özel projektör sistemi, son teknoloji seyir ve navigasyon ve elektronik kumanda sistemleri donatılan botlar, emiyet teşkilatının gereksinimleri doğrultusunda denetim, gözetim ve hızlı devriye görevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı.

Türk Loydu klası altında imal edilen botlar özel yüksek yoğunluklu bir termoplastik malzeme olan HDPE'den imal edildiler. Bu özel materyal sayesinde zehirli boya ve bakım tutum gereksinimi olmayan botlar aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca havuzlama gereksinimi duymamakta.

2x450 Beygir gücüne haiz FPT makinelerle sevk edilen botlar saatte 24 deniz mili sürate erişebilmekte.

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Vira Haber

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