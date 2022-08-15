QTerminal Antalya’dan Müşterileri İçin 10 Bin Fidan

Çevreyi koruyan faaliyetler yürütmeyi ilke edinen QTerminals Antalya, erozyonla mücadele ve orman varlığının artırılması için Orman Mühendisleri Odası iş birliğinde Antalya Konyaaltı’nda hatıra ormanı oluşturma çalışmalarına devam ediyor. ‘QTerminals Antalya Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında aylık olarak en çok tonajda yük taşıyan müşteriler adına fidan dikimi yapılıyor.

2022 sonuna kadar 10 bin fidan dikimi yapılacak

QTerminals Antalya’nın 2022 sonuna kadar Antalya Konyalaltı’nda 10 bin fidan dikmesi hedefleniyor. Dikimi yapılacak fidanlar arasında kızılçam, karaçam, sedir ve Akdeniz iklimine uygun yapraklı türleri bulunuyor. Q Terminals Antalya proje başlangıç tarihinden bugüne kadar toplamda 61 müşterisi adına 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

‘Daha yeşil bir Antalya için çalışıyoruz”

Antalya'nın önemli bir ticaret noktası olduğu kadar doğal güzellikleri ile de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve doğal kaynakların korunmasının çok önemli olduğununun altını çizen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Antalya’mızın orman alanlarını genişletmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda QTerminals olarak elimizden geleni yaparken Antalya’da daha büyük yeşil alanlar elde etmek için sürece müşterilerimizi de dahil etmiştik. Yıl sonuna kadar 10 bin fidan dikme hedefimiz an itibariyle 61 müşterimizin de destekleriyle 3 bin fidana ulaştı. Antalyamızın ormanları için bizimle birlikte olan müşterilerimize teşekkür ederiz.” dedi.