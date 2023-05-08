Qterminals Antalya Limanı, Lüks Yolcu Gemisi Marina’yı Ağırladı

Marshall Adaları bayraklı lüks yolcu gemisi Marina, Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı’na çıkarma yaptı. Rodos Limanı’ndan gelen Marina, 1203 yolcusuyla beraber, QTerminals Antalya Limanı’na demir attı. 239 metre uzunluğunda olan 66.084 gross tonluk dev gemi, 1203 yolcusu ve 740 mürettebatı ile 7 Mayıs 2023’te, QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı. Marina, en son 2022 yılında QTerminals Antalya Limanı’nı ziyaret etmişti. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de QTerminals Antalya’yı ziyaret eden Marina'nın yolcuları, Antalya’nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı.

Kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl geçirdiklerini söyleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Yoğun bir yıl yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar rezervasyonlarımız doğrultusunda, 30 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 40.000 yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz. QTerminals Antalya Limanı, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. QTerminals Antalya Limanı’nı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi hâline getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya Limanı, İzmir - Mersin arasında, yaklaşık 700 deniz mili kıyısı şeridinde yer alan en büyük organize liman olarak hizmet veriyor. Yılda yaklaşık 200.000 yolcuyu ağırlayan QTerminals Antalya, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetleri ile bagaj işlemleri ve tam terminal hizmetleri sunuyor. Toplam 370 metre uzunluğunda, 2 kruvaziyer iskelesine sahip QTerminals Antalya Limanı, 1830 metrekare yolcu terminali ve 1000 metrekare bagaj alanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Vira Haber