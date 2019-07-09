Rus askerler dünyayı felakette kurtardı

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, denizaltı yangınının nükleer sızıntıya sebep olmadığını belirtirken, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi.

Haftasonu St. Petersburg kentinde düzenlenen sade cenaze töreninde 14 askerin toprağa verilmesinin ardından konuşan Pavlov, "Kendi hayatları pahasına yoldaşlarının hayatlarını ve denizaltını kurtarmak ve küresel çapta bir felaketi önlemek için fedakarlık yaptılar. Bencilce olmayan tutum sergilediler. Hepsi bir ve aynı kaderi paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Pavlov, 'küresel felaket'ten kastının ne olduğuna dair soruları yanıtsız bıraktı.

Askeri yetkili, yangının küresel bir felaketle nasıl sonuçlanabileceğine dair herhangi bir yorumda da bulunmadı.

Rus yetkililer ise daha önce yaptıkları açıklamalarda, mürettebatın yangını kontrol altına aldığını ve denizaltında bulunan nükleer reaktörü izole ettiğini dile getirmişti.

Batı medyası, çok gizli tutulan yangının boyutunun aslında Rus yetkililerin gizlediklerinin çok ötesinde olduğunu belirtiyor.

Güvenlik uzmanları da Pavlov'un açıklamasının olası bir nükleer kazadan son anda dönüldüğünün itirafı olduğunu dile getiriyor.

Rus yetkililer, denizaltıda çıkan yangınla ilgili dünya kamuoyunu bilgilendirmedikleri gerekçesiyle ağır eleştiri almış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazadan 3 gün sonra açıklama yaparak, denizaltının nükleer enerji ile çalıştığını kabul etmişti.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yangın çıkan gemideki nükleer bölümle ilgili, "Nükleer mekanizma tamamen izole edilmiş halde ve kapalı. Ayrıca mekanizmanın tamamen korumaya alınması konusunda gereken önlemler alındı. Mekanizma tamamen çalışır durumda." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmiş, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Vira Haber